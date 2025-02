Fanpage.it - Fugge all’alt della polizia, era senza patente, senza assicurazione né revisione: multa da 6mila euro

Aveva larevocata da 8 anni ed era alla guida di un'autoe con lascaduta. Per questo un uomo di 41 anni è statoto per oltredallalocale di Feletto, nel Torinese. Il 41enne non si è fermato all'alt ed è stato bloccato dopo un breve inseguimento.