Laspunta.it - Frosinone, in consiglio volano gli stracci. Nasce la maggioranza trasversale Marzi Mastrangeli

Leggi su Laspunta.it

Che non sarebbe stato uncomunale per così dire tranquillo lo si sapeva già, visto quanto sta accedendo in città in queste ore sul fronte della politica locale. Ma di certo che si arrivasse quasi alla rissa non lo si poteva mettere in conto.E’ stata una giornata di superlavoro per il Presidente Tagliaferri che ha dovuto faticare le proverbiali sette camicie per tenere calmi gli animi. Pasquale CirilloGià nella prima parte deldedicato ai pendolari c’è stato il primo scontro verbale tra Pasquale Cirillo e l’amministrazione comunale. “Sono molto deluso. Credevo che almeno l’assessore regionale ai trasporti Fabrizio Ghera fosse presente per relazionarci su quello che questo governo sta facendo da due anni e cosa vuole fare da adesso a fine legislatura. Ci vuole rispetto per le persone, per i cittadini che subiscono i disagi di questo sistema ferroviario.