Biccy.it - Frecciatina di Conti ai giornalisti di Sanremo, poi si scusa

Leggi su Biccy.it

Nel bel mezzo dell’ultima conferenza stampa del Festival di, un giornalista ha sollevato una questione interessante e Carloha replicato con unache non è passata inosservata. Un giornalista di Fan Page ha fatto notare come qualcuno stia incitando a votare per Rocco Hunt e a scommettere per lui.“Stamattina abbiamo riscontrato una situazione legata a un possibile caso di scommesse sul Festival, cioè uno dei principali e più noti influencer di scommesse in Italia, che nelle scorse ore ha iniziato potentemente a veicolare le scommesse su uno dei concorrenti in gara, assolutamente estraneo alla questione, cioè allo Rocco Hunt. Ovviamente aggiungendo una sorta di istigazione al televoto di massa, cioè invitando alla scommessa e conseguentemente al televoto. Ci sono diversi elementi che lo dimostrano, perché ci sono dei commenti a dei post di Rocco Hunt che sono chiaramente indirizzati da questa indicazione.