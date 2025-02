Lanazione.it - Frane e smottamenti, la mappa degli interventi sulla strade lucchesi

Lucca, 13 febbraio 2025 – Lee glisullecomunali nel mirino dell’amministrazione: sono parecchi, infatti, gliprogrammati e/o in corso in queste settimane per provare a risolvere alcuni dei problemi più urgenti delle frazioni. D’altronde, dopo l’inverno si tratta di problemi abbastanza ricorrenti, ma non per questo da non sottovalutare, anche perché in alcuni casi si tratta dimagari non molto frequentati, ma dove il problema rischia di rappresentare un pericolo per l’incolumità delle persone e delle cose. Il nostro viaggio negliimminenti da parte dell’amministrazione inizia con il cedimento di un ponte in via delle Nubache per il quale dovrebbero partire i lavori entro marzo per un totale di 450mila euro. Sempre nella zona – siamo nella zona di Sant’Alessio – lavori in corso e quasi terminati per 250mila euro per uno smottamento successivo ai problemi registrati al ponte.