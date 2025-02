Thesocialpost.it - Franco Pilo trovato morto a casa in campagna, sangue e ferite: i tre fratelli interrogati in questura

Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo di 78 anni,, è statosenza vita nel suo casolare nelle campagne di Viziliu, vicino al quartiere di Li Punti, a Sassari. Il corpo è stato scoperto nel pomeriggio, riverso a terra con evidenti segni di lividi e abrasioni, oltre a tracce disul pavimento. I soccorsi sono stati allertati da un vicino di, insospettito dopo una conversazione con uno deidella vittima. L’uomo, preoccupato, ha deciso di entrare nell’abitazione per verificare cosa fosse accaduto e ha fatto la tragica scoperta.Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, insieme agli agenti della Squadra Mobile, guidati dal dirigente Michele Mecca. Presenti anche la Polizia Scientifica e il medico legale Francesco Serra, incaricato dalla Procura, per esaminare la scena e accertare le cause della morte.