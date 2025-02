Vicenzatoday.it - Francesco Renga festeggia i 20 anni di ‘Angelo’: concerto in Piazza dei Signori

Leggi su Vicenzatoday.it

Si apre con la voce diindeil’estate musicale in città. Il 21 giugno (ore 21.30) è in programma il primo evento di Vicenza in Festival,Quest’annocelebra unversario importante. Nel 2025 la sua “Angelo” compie 20e da giugno l’artista.