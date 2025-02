Oasport.it - Francesco Inzoli si ispira ad Andrew Howe per volare sempre più lungo

Per l’appuntamento di Sprint2u ospiteLo specialista milanese del salto inè emerso all’attenzione generale nel 2022 quando ha conquistato la medagli di bronzo, nel corso dei campionati europei under 18 di Gerusalemme, nella gara vinta peraltro da Mattia Furlani, suo coetaneo in quanto entrambi nati nel febbraio 2005. Dopo un 2023 e 2024 in cui è stato frenato da vari problemi fisici, tra cui in particolare una fastidiosa pubalgia nel maggio dell’anno scorso, che gli ha impedito di fatto di puntare al suo obiettivo dei campionati del mondo under 20 di Lima, è passato ad allenarsi nel Gruppo di Fabrizio Donato, avendo quali compagni di allenamento tra gli altri il bronzo olimpico del triplo Andy Diaz, ma anche il miticosuo riferimento da. La nuova stagione è iniziata nel migliore dei modi con i suoi personali sia nei 60 che nelindoor, disciplina in cui ha pure vinto il titolo italiano under 23, ed ora si presenterà agli assoluti per cercare di fare ancora meglio certamente nele forse anche sulla prova di velocità.