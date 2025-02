Ilrestodelcarlino.it - Francesca Sofia Novello prende il bouquet della sposa: a quando il matrimonio con Valentino Rossi?

Pesaro, 13 febbraio 2025 - Sorpresa aldegli amici:, compagna di, ha preso il. Secondo la credenza popolare, la donna che cattura ilsarà la pma arsi. Sarà davvero così? E’ arrivata l’ora delanche per loro?a Ravenna e festa a Milano Marittima Oggie laerano in Comune a Ravenna per ildi una coppia di amici, lei è stata testimone di nozze (così si legge in una foto postata sui social), poi si sono spostati per la festa a Milano Marittima ed è proprio qui che la compagna del Dottore ha preso il. Il momento è stato immortalato in una foto dove si vede lacon il mazzo di fiori in mano (con le braccia alzate) in mezzo alla folla. E da lontano si vedeche sorride: ora non ci sono scuse, se la credenza popolare è vera.