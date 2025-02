Tpi.it - Francesca Michielin: “Il disagio all’ennesima potenza in questo Sanremo, mi è cascato il reggiseno in diretta”

2025,: “Mi èilin”Dopo aver pianto al termine del suo brano, Fango in paradiso,ha raccontato l’ennesima disavventura che le è capitata duranteFestival di2025.L’interprete, che durante le prove è caduta dalle scale dell’Ariston, ha raccontato ina Radio2 Social Club, su Rai Radio2: “IlinFestival, mi sta succedendo di tutto e ogni sera ilaumenta. Ieri mi èilin: avevo il top e a un certo punto ilsotto è sceso, quindi sembrava un vestito futurista ma in realtà era quello”., poi, ha scherzato: “Dite che la persona a cui il brano è dedicato mi ha fatto il malocchio? In caso io sono più forte del malocchio, infatti io sono ae lui no.