Fra lirica e musica classica. Omaggio a Mozart e Puccini

Brani die Rachmaninov, pagine di Schumann e Clara Wieck, pezzi die altro ancora, tra canto e pianoforte. Due appuntamenti intriganti per gli appassionati di. Sono quelli che si terranno nel weekend a Vedano, negli spazi della Sala della Cultura di via Italia. Sabato alle 21 ci sarà il recital pianistico e liederistico dal titolo “Chaisesles“, con il Duo Clavinvova formato dal pianista Andrea Canino e dalla pianista e soprano Aileen Wang. Nella prima parte, per pianoforte e voce, verrà proposto un repertorio di lieder tratto dalle raccolte di Clara Wieck e Robert Schumann; nella seconda parte ci si muoverà invece tra musiche die Rachmaninov eseguite da pianoforte a quattro mani. Ingresso libero. L’evento è organizzato dal Tavolo Giovani Vedano e dal Comune.