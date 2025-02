Ilgiorno.it - Forti raffiche di vento gelido in Lombardia: picchi fino a 85 km/h. Scatta l’allerta meteo gialla: le zone più a rischio

Milano, 13 febbraio 2025 – Nuova allertasullaper le prossime ore. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regioneha emanato un'allertaordinario) perforte nella zona a partire dalle ore 6 di domani, venerdì 14 febbraio, che proseguirà per tutta la giornata. Le previsioni: quali sono lepiù aMa cosa succederà sul fronte? Per la giornata di domani, venerdì 14 febbraio, è previsto un veloce rinforzo delda Nord già dal mattino su Alpi e Prealpi, specie su Alpi Retiche e Prealpi Occidentali cona 70-85km/h(Prealpi Lariane e Varesine), anche a carattere di foehn nei fondivalle e con successive estensioni anche ai settori di pianura occidentali (Brianza, milanese e pavese). Dalla tarda mattinata venti in netto rinforzo da Nord-est sui settori orientali di Prealpi e pianura, con particolare riferimento ai settori costieri del Lago di Garda, al mantovano e al cremonese.