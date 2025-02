Lanazione.it - Forte dei Marmi, ruba bottiglie di champagne nel ristorante di lusso: guai per una donna di 38 anni

Viareggio (dei) 13 febbraio 2025 – E' specializzata nel furto di etichette di vini di pregio ma questa volta non l'ha fatta franca. La polizia di stato dideiha denunciato una cittadina italiana di 38per il furto di duedidel valore di 750 euro. Secondo quanto ricostruito, la sera dell'11 gennaio due donne e un uomo, in compagnia di un bambino di circa 11, si sono intrattenuti in una enoteca dideiin via Barberia. Al momento di pagare il conto nei pressi della cassa, una delle due donne ha prelevato e nascosto sotto il giaccone duedie con l'aiuto della complice è uscita dal locale senza farsi notare. L'uomo invece è rimasto alla cassa a pagare il conto per poi raggiungerle con il bambino. Gli investigatori del commissariato dideisono riusciti a risalire alla presunta autrice del furto, una 38enne residente a Torino con numerosi precedenti specifici perpetrati con le stesse modalità e sempre avente come obbiettivodi vino di pregio.