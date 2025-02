Bergamonews.it - Formazione gratuita per incentivare la certificazione della parità di genere

La Regione Lombardia promuove con un avviso pubblico la partecipazione al programma dipropedeutico al conseguimentodi, individuando Unioncamere Lombardia quale soggetto gestore.L’obiettivo è quello di incrementare il numero di soggetti con ladiper diffondere una cultura inclusiva in tutti gli aspetti organizzativi.Possono partecipare all’avviso pubblico i titolari di partita Iva attiva rientranti in una delle seguenti categorie:? MPMI iscritte al Registro delle imprese con sede operativa attiva in Lombardia? Soggetti REA con sede operativa attiva in Lombardia? Liberi professionisti con domicilio fiscale in LombardiaTutti i soggetti richiedenti dovranno avere almeno un/una dipendente in pianta organica in Lombardia.