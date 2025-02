Formazione e lavoro a Benevento, lezione all'Università e visita allo stabilimento dell'Olio Dante

Leggi su Ildenaro.it

Scuola, università e: lunedì 17 febbraio è in programma una nuova iniziativa die orientamento giovanile organizzata della Cooperativa sociale onlus “Oltre le Mura” di, nell’ambito del progetto educativo “Riflesso”, finanziato dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in riferimento alla “Missione 5” del Pnrr. Gli allievi dell’Istituto di istruzione secondaria superiore “Francesco De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi saranno impegnati in una giornata “full immersion” tematica: in mattinata, a, saranno coinvolti in attività di orientamento formativo presso i dipartimenti dell’Unisannio; nel pomeriggio, poi, essi si recheranno a Montesarchio, inguidata presso gli stabilimenti dell’azienda Olio, per approfondimenti sul ciclo produttivo aziendale.