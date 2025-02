Formiche.net - Fonti aperte sempre più decisive per gli 007. La mossa del Congresso Usa

Nei giorni scorsi la commissione Intelligence della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha annunciato la creazione di una nuova sottocommissione dedicata all’open source intelligence, a dimostrazione dell’importanza e del valorepiù forti e visibili della raccolta informativa super l’intera comunità d’intelligence del Paese.“In un panorama di minacce in continua evoluzione, la comunità d’intelligence si trova ad affrontare sia le opportunità che le sfide della raccolta di informazioni e del controspionaggio”, si legge in un comunicato stampa. “Ciò includepiù l’importanza di sfruttare efficacemente l’open source intelligence (Osint). Per rispondere a questa sfida e garantire un’adeguata supervisione di questa evoluzione della comunità d’intelligence, abbiamo creato una nuova sottocommissione sull’Osint”.