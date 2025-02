Fondo povertà educativa | 9 milioni di euro fino al 2027 Approvato emendamento bipartisan al decreto Milleproroghe

Leggi su Orizzontescuola.it

Prorogato ilper il contrasto dellaminorileal, estendendo il finanziamento già previsto per il 2024 ai successivi tre anni.l'(PD e Noi Moderati) in Commissione Affari Istituzionali al Senato. Dopo che la Commissione Bilancio si pronuncerà sulle coperture finanziarie, l'esame passerà all'Aula per il testo definitivo, in attesa della conversione in legge con il voto della Camera previsto entro il 25 Febbraio.L'articolo: 9dialal