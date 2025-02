Gamberorosso.it - Folle davanti ai locali di Tony Effe, Rose Villain, Fedez. Il marketing gastronomico che conquista i fan di Sanremo

Leggi su Gamberorosso.it

Le canzoni si ascoltano dentro il teatro, ma l’energia del Festival contagia la città. Il centro città è ormai un palcoscenico parallelo, fatto di pop-up store, temporary bar e location esperienziali che mescolano musica, cibo e trovate di.Un trend esploso nel 2024 con i primi esperimenti di Angelina Mango, BigMama e Geolier e che quest’anno è diventato praticamente la norma: se non hai un pop-up, sei davvero a?E infatti, nel 2025, la città si è trasformata in una mappa di esperienze firmate dagli artisti in gara. C’è chi ha scelto di lasciare il segno con il cibo, chi con l’intrattenimento e chi con spazi immersivi pensati per il pubblico.Bresh si è appropriato di Piazza Brescia, ribattezzandola con umiltà Piazza Bresh, e nella sua Tana del Granchio si possono fare due cose fondamentali, tatuarsi e mangiare focaccia ligure della focacceria Buon Appetito, punto di riferimento della piazza da più di dieci anni.