Lanazione.it - Folla in piazza Grimana. Bandierine, striscioni. E Mattarella si ferma per salutare la città

L’auto presidenziale, con le bandiere del Quirinale sui lati, risale per via della Pergola, anticipata da due moto della polizia. L’elicottero ha sorvolato per minuti palazzo Gallenga, annunciando l’arrivo imminente di Sergio. A lato del portone d’ingresso dell’Università per stranieri, dove il presidente della Repubblica parteciperà alla cerimonia per l’inizio dell’anno accademico, ci sono i ragazzi del liceo classico e musicale "Mariotti" e i bambini dell’infanzia. Hannoi primi,tricolori i secondi. Dalle finestre delle abitazioni intorno, si affacciano studenti e residenti. Sulla, dietro le transenne, più di un cittadino attende, telefono in mano, chescenda dall’auto. Il presidente stringe le mani in un cordiale saluto con le autorità locali, molti sorrisi e parole di gratitudine per la sua presenza a Perugia.