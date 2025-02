Anteprima24.it - Folla ai funerali, l’addio di Napoli al giornalista Fabio Postiglione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiLacrime e sciarpe azzurre, ricordi e occhi gonfi per. In un clima struggente,ha datoaldel Corriere della Sera. C’erano tanti mondi, anche distanti, a gremire la chiesa della Santissima Trinità di via Tasso. Li univa. Gli ultrà dele le forze dell’ordine. Gli avvocati e i colleghi cronisti. I politici e i ragazzi della parrocchia di don Gennaro Matino. Rette parallele, talvolta mai destinate a incrociarsi. Eppure riunite qui, fianco a fianco.Amici accorsi da tutta Italia, per abbracciare la mamma, la moglie e i fratelli. Da Roma, Firenze, Benevento. Ciascuno è il frammento di una vita volata via troppo presto.il tifoso di curva, cresciuto nel mito di Maradona.il cronista ragazzino, a scarpinare in Tribunale, per la giudiziaria.