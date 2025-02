Anteprima24.it - Foglianise, hashish in auto e test rifiutati: 30enne nei guai

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoDurante un controllo stradale a, i carabinieri hanno fermato A. G., 30 anni, di Benevento mentre guidava una Citroen. L’intervento ha portato alla scoperta di 3 grammi diall’interno del veicolo.La perquisizione, effettuata in maniera scrupolosa dagli agenti, ha svelato il possesso della sostanza stupefacente, configurando un reato in base alla normativa vigente. Conualmente, il conducente si è rifiutato di sottoporsi sia alalcolico che al droga, manovre essenziali per verificare l’eventuale alterazione delle capacità di guida.A seguito dell’accertamento, ilè stato deferito in stato di libertà in attesa dell’avvio delle procedure giudiziarie. Le indagini proseguono. L'articoloinneiproviene da Anteprima24.