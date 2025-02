Noinotizie.it - Foggia: sabato “Paganiniana” Musica felix

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:Prosegue, dopo due applauditi e seguitissimi appuntamenti, la X edizione diideata dal M° Dino De Palma.15 febbraio è la volta di ““, concerto dedicato allaitaliana, con un doppio focus sull’opera lirica e sui lavori più noti di Paganini, i suoi “Capricci”.Sul palco un giovanissimo artista coreano, astro nascente del violinismo internazionale, Nurie Chung con l’Orchestra Bruno Maderna diretta da Roberto Molinelli, compositore, arrangiatore, violista e direttore d’orchestra che non ha bisogno di presentazioni, per essere noto a livello internazionale grazie all’originalità delle sue proposteli e dei suoi lavori.Il concerto si apre con un omaggio di Molinelli all’opera italiana. E così “Italian Opera Promenade“, sfavillante pezzo per sola orchestra, sarà un itinerario tra le grandi melodie di Verdi, Puccini, Rossini, Donizetti, Mascagni interpretate dall’Orchestra Bruno Maderna.