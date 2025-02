Fiumicino, come ottenere il bonus libri per l’anno 2024-2025

Leggi su Ilfaroonline.it

, 13 febbraio- Un sussidio per l’istruzione con i buoni libro perscolastico: il Comune dicomunica che «il rimborso è stato effettuato sulla base dei criteri (approvati con DGR G 07590) e della somma stanziata, per, dalla Regione Lazio pertanto, il Comune ha potuto liquidare le spese, sostenute dagli utenti ed ammesse dall’ufficio, nella misura della totalità.Per accedere al, però, e necessario rispettare le modalità di presentazione della domanda: «il richiedente – spiega ancora l’Ente – potrà vedersi riconosciuta una liquidazione parziale della spesa sostenuta, a causa dell’incompleta o errata documentazione contabile prodotta (fatture giustificative); oppure potrà non vedersi riconosciuto alcun rimborso, per mancanza o difformità totale della documentazione contabile richiesta dalla Regione Lazio (fatture giustificative delle spese sostenute).