Fisico scoperto un neutrino da record | porta su un universo inesplorato

Leggi su Ildenaro.it

Un bagliore blu più veloce di un lampo nelle profondità del Mediterraneo, catturato da torri di rivelatori formate da sfere che oscillano: si è annunciato così ilda, il più carico di energia mai visto. La sua origine per ora è un mistero e scoprirla è la nuova sfida, ma di sicuro una particella come questa è il messaggero di una parte dell’inesplorata. Ildaè stato visto con il telescopio sottomarino KM3NeT, il più grande esistente installato circa 80 chilometri al largo della costa di Portopalo di Capo Passero, e frutto di una collaborazione internazionale che parla europeo e nella quale l’Italia ha un ruolo di primo piano con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e grazie ai finanziamenti del ministero per l’Università e la Ricerca e della Regione Sicilia.