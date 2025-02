Lopinionista.it - Fisco, Gasparri: “Priorità riduzione Irpef su redditi fino a 60mila”

MILANO – “La coalizione e il governo di centrodestra esistono per realizzare una riforma fiscale che riduca il prelievo e renda più libera la vita delle famiglie, dei cittadini e delle imprese. Per questa ragione, accanto agli obiettivi riguardanti la cosiddetta rottamazione delle cartelle, per Forza Italia è essenziale ladal 35 al 33% della ritenutasua 60.000 euro. Riteniamo che le risorse sono individuabili e puntiamo con forza e convinzione su questa riforma che per Forza Italia rappresenta un’assoluta”.Lo ha dichiarato il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio, nel giorno in cui la Lega ha rilanciato con forza la propria proposta di “rottamazione” delle cartelle esattoriali.L'articolo: “su” L'Opinionista.