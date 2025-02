Lanazione.it - Firenze, la Palazzina Reale apre le porte ai visitatori

, 10 febbraio 2025 - Nell’ambito degli ‘Open Day’ organizzati dalla Fondazione FS Italiane, nel fine settimanalealla città ladella stazione Santa Maria Novella. Dalle 10 alle 18 di sabato 15 e domenica 16 febbraio, la, generalmente chiusa al pubblico, sarà visitabile, a ingresso libero. Un’opportunità per conoscere la storia del monumentale edificio grazie alla presenza di guide che accompagneranno i partecipanti. Destinata a ospitare il sovrano e la sua corte durante le visite nel capoluogo toscano, lafu costruita tra il 1934 e il 1935, per essere inaugurata il 30 ottobre del 1935 alla presenza di re Vittorio Emanuele III. Pregevole esempio di architettura razionalista italiana, trova la sua parte più rappresentativa nell’enorme Salone delle Cerimonie, con pareti rivestite da lastre di marmo, pavimentazione con doghe in legno di noce e rovere, e illuminazione realizzata con l’utilizzo di raffinati vetri di Murano.