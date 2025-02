Dayitalianews.com - Firenze, intossicazione alimentare nella Rsa, due anziani morti

Due, residenti in una Rsa della provincia di, sono deceduti dopo il ricovero all’ospedale di Santa Maria Nuova a causa di una grave sindrome gastrointestinale. La notizia è riportata da La Nazione. L’episodio risalirebbe a lunedì scorso, quando alcuni ospiti della struttura avrebbero accusato un malore poco dopo aver consumato i pasti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nas, il personale dell’ufficio igiene dell’Asl Toscana centro e i soccorritori del 118, allertati dagli operatori della Rsa.Altri duericoveratiQuattro persone sono rimaste coinvolte e trasportate in ospedale: oltre ai duedeceduti, altri due ospiti si trovano in gravi condizioni all’ospedale di Careggi. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia, mentre gli ispettori dell’ufficio igiene dell’Asl stanno conducendo accertamenti per individuare eventuali errorifiliera di preparazione dei pasti della mensa.