Fipav, nuovo consiglio

Come da tradizione, il Comune di Grottammare ha ospitato le elezioni per il rinnovo delfederale provinciale della Federazione Italiana Pallavolo () – comitato territoriale di Ascoli Piceno-Fermo. L’assemblea territoriale si è svolta alla presenza dei rappresentanti delle società affiliate e di due cittadini grottammaresi: il consigliere comunale con delega allo sport, Nicolino Giannetti, e l’ex campionessa di pallavolo, nonché consigliere federale, Chiara Di Iulio. "È un onore per noi ospitare queste votazioni – ha dichiarato il consigliere Nicolino Giannetti aprendo l’assemblea con i saluti istituzionali in ricordo di un grande presidente purtroppo scomparso lo scorso anno, Giulio Frabboni, storico dirigente del Grottammare Volley. Ringrazio il Sindaco Rocchi, il presidente Carboni e la campionessa Chiara Di Iulio".