Calcionews24.com - Fiorentina, giovedì da spettatrice: occhi ai possibili scontri, il Panathinaikos la squadra da evitare

Leggi su Calcionews24.com

dainteressata: in campo i playoff di Conference League, ecco le due partite da visionare per i violadi playoff in Conference League, unica competizione in cui non ci saranno italiane a questo round perchè lasi è qualificata tra le top 8 del girone in terza posizione e quindi .