Tutto.tv - Finita tra Francesca e Gianluca dopo UeD? “Colpa di lei”: ecco che ha fatto

La conoscenza traSorrentino eCostantino pare sia già giunta al terminepochissimi giorni dalla fine del percorso a Uomini e Donne. La scelta dell’ex tronista era apparsa a tutti un po’ forzata e insignificante e, in effetti, stando a quanto emerso in queste ore, sembrerebbe proprio così. La segnalazione suUomini e Donnepare si siano già lasciati. In queste ore, l’influencer Amedeo Venza ha ricevuto alcune segnalazioni secondo le quali sembrerebbe che i due abbiano deciso di porre fine alla relazionecosì poco tempo. A commettere degli errori, determinando il conseguente allontanamento tra di loro, pare sia stata.Sembra, infatti, che la ragazza, una volta terminata la sua esperienza nel programma, avrebbe iniziato a trovare il suo ex corteggiatore un po’ troppo pesante.