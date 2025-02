Ilrestodelcarlino.it - "Finestra rotta alle Marconi, vogliamo delle spiegazioni"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La vicenda della rottura del vetro di unae della caduta di alcuni pannelli del controsoffitto alla scuola(durante una giornata di forte vento in gran parte della provincia di Modena e non solo, come è stata quella del 28 gennaio scorso) sarà discussa nel consiglio regionale. I consiglieri di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti hanno infatti chiesto formalmente chiarimenti al riguardo sull’accaduto, anche in considerazione del fatto che, da poco più di un anno, questo edificio è stato completamente ristrutturato, dopo lavori di riqualificazione durati per diversi motivi alcuni anni. "Va da sé – rilevano Pulitanò e Arletti - che i gravi accadimenti di questi giorni, bollati dal sindaco come ‘incidenti che possono capitare a chiunque’, sono emblematici di uno stato dei lavori che non può affatto dirsi concluso e che dunque non è compatibile con la presenza degli studenti al suo interno".