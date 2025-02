Lanazione.it - Fine vita, Sostegni “padre” della legge. “Un passo avanti in materia di civiltà”

Empoli, 13 febbraio 2024 –e diritti. Empoli vanta importanti primati, come il registro delle unioni civili, istituito dall’ex sindaca Barnini in anticipo rispetto allanazionale. Ora, un altro balzo incon l’approvazioneregionale sul, frutto del lavoro svolto dalla Terza commissione Sanità e Politiche sociali presieduta dall’empolese Enrico. Ex sindaco di Capraia e Limite ed ex segretariofederazione Empolese Valdelsa del Pd,è stato il primo a battersi per questa piccola, grande rivoluzione sociale facendosi portavoce dei bisogni dei cittadini., come commenta questo risultato? “È una grande gioia. Unache ci fa fare, di nuovo, unindi. La nostra è la prima regione in Italia a definire modi e tempi certi di attuazionesentenzaCorte Costituzionale che, dal 2019, non ha ancora trovato risposte a livello nazionale”.