Iltempo.it - Fine vita, Simone Pillon: "Si potrà far morire una persona con 5 euro"

«Questa legge è un modo per risparmiare soldi. Curare unafino allain un letto di ospedale costa 400al giorno. Una fiala di Pentothal, usata per le esecuzioni capitali in America, invece, costa dai 4 ai 5. Chi ha fatto questa norma, dunque, si è fatto bene i conti. Se bisogna tagliare sulla sanità, meglio risparmiare su chi sta davvero male. Il problema è che così toglieremo di mezzo tante persone fragili o anziani, che diversamente avrebbero vissuto un sacco di tempo, a casa, con le loro famiglie. In questo modo, al contrario, li lasciamo senza cure, nascondendoci dietro la “libertà” e la “dignità”, parole che fanno audience, ma che in tal caso equivalgono a una foglia di fico». Così, presidente dell'associazione San Tommaso Moro e già senatore della Lega, commenta la scelta della Toscana di approvare la legge sul