Bolognatoday.it - Fine vita, passi in avanti anche in Emilia-Romagna

Leggi su Bolognatoday.it

Dopo la notizia della legge regionale sulin Toscana,la Regioneriprende in mano le fila per una propria legge regionale. Il presidente della commissione Politiche per la salute e politiche sociali Gian Carlo Muzzarelli ha assicurato di voler fissare “un prossimo.