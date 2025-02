Quotidiano.net - Fine vita Il governo frena

La maggioranza alza gli scudi della disapprovazione sul fronte della legge sulapprovata invece ieri dalla Regione Toscana e che ora vede un fronte di altre regioni che promettono di fare altrettanto o – quanto meno – di recuperare in modo diverso (è il caso del Veneto), quanto respinto a maggioranza in consiglio solo un anno fa. Per la Toscana, al momento, non sembra esserci all’orizzonte quanto accaduto nel 2024 in Emilia-Romagna quando, reggente Stefano Bonaccini, l’Esecutivo impugnò una delibera regionale sul tema mandando la questione su un binario morto. Ora c’è anche la Sardegna che punta a fare una legge sul tema mentre la Liguria ha avviato un iter legislativo simile. Umbria e Basilicata sono ripartite da zero dopo le elezioni, ma promettono di riprendere l’argomento, mentre nel Lazio, in Abruzzo e nella Valle D’Aosta si attende l’avvio di un dibattito sul tema.