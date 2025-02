Quotidiano.net - Fine vita, Beppino Englaro sulla legge della Toscana: “È un nuovo diritto”

Leggi su Quotidiano.net

Lecco, 13 febbraio 2025 – Si chiama. Vive a Lecco. Nelle cronache come nella memoria popolare è “il padre di Eluana”. Un padre e la sua lunga, estenuante battaglia perché fosse rispettata la volontà che la figlia aveva lucidamente espresso: davanti al suo amico Alessandro, in coma dopo un incidente, aveva dichiarato chiaramente che se si fosse trovata, avrebbe detto “no grazie” all’offerta terapeutica e “lasciate che la morte accada”. Due poli temporali: il 18 gennaio 1992, data dell’incidente che fa sprofondare Eluana nel buio; il 9 febbraio 2009, il giornosua morte, in una clinica di Udine. Diciassette anni e ventidue giorni: unanon, la, prima Regione in Italia, ha approvato lasul suicidio assistito.