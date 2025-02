Europa.today.it - Final Four under 18: festa del volley al PalaDavinci, l'Asd Brindisi Volley alle finali regionali

Leggi su Europa.today.it

In ungremito, l'Asdperde contro il forte Cutrofianonellae delle18 territoriali- Lecce, ma si qualifica per la fase regionale. Si tratta di un obiettivo importante per la squadranata dai coach Ida Taurisano e Fabio Valli.