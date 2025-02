Sport.quotidiano.net - Final Eight Coppa Italia 2025: Brescia e Milano volano in semifinale

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 12 febbraio– Alla Inalpi Arena saràcontrola prima semie dell’edizionedelledidi basket. Il derby lombardo andrà in scena sabato nel primo appuntamento delle ore 18:00. Soffre ma riesce a spuntarla la Germani che nel primo quarto die si impone per 86-79 sulla Bertram Tortona che dà filo da torcere alla formazione allenata da Peppe Poeta, trascinata dai venti punti a testa realizzati da Amedeo Della Valle e Nikola Ivanovic. Sulla sponda piemontese non sono risultati sufficienti ben sei uomini in doppia cifra con in evidenza Christian Vital che ne iscrive a referto diciassette. 11-2 dopo tre giri di lancette è la partenza sprint dei bianconeri che preoccupa non poco i lombardi che devono iniziare ben presto la propria rimonta che viene quasi completata al 9’ di gioco con la terza tripla di Della Valle che vale il sorpasso al suono della prima sirena (24-21).