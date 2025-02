Lanazione.it - Filarmonica Verdi di Signa. Duecento anni di musica

Due secoli di vita per laGiuseppedi. Saranno festeggiati con un evento-concerto, presentato ieri a Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana. Presenti i consiglieri Federica Fratoni e Fausto Merlotti, il sindaco diGiampiero Fossi, il vicepresidente dellaGabriele Nardoni e Graziano Bertieri per la Pro loco. Lo spettacolo, dal titolo ’Dal cuore di: 200di– La storia dellaGiusepperaccontata’, è in programma domenica prossima (ore 18,30) al cinema teatro ’La Compagnia’, in via Cavour 50/r a Firenze. Sul palco, il direttore Stefano Mangini e la narratrice Damaris Sirri, per la regia di Gabriele Nardoni. Interverranno durante la serata Fausto Merlotti e Giampiero Fossi. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto ai progetti scolastici della