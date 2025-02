Fiaccolata per Francesca | Rosignano ricorda la madre vittima di femminicidio

Leggi su Corrieretoscano.it

MARITTIMO –perladiSette anni fa morivaCiti,di due figlie,diil 13 febbraio 2018, alla vigilia di San Valentino., originaria di Nibbiaia, frazione del Comune diMarittimo, provincia di Livorno, uccisa nello studio medico in cui lavorava a Livorno dall’ex marito, che si tolse poi la vita.giovedì 13 febbraio aSolvay, come ogni anno in memoria di, con ritrovo alle 17.30 al Centro Culturale Le Creste, dove c’è la panchina rossa simbolo contro la violenza di genere.All’altezza del teatro Solvay nei giardini del Centro Culturale Solvay, sarà posizionata e inaugurata una seconda panchina rossa, ‘In memoria diCiti e di tutte le donne vittime di’ (come si legge sulla targa).