Feyenoord-Milan Conceiçao | Mancata la giusta aggressività

Rotterdam (Paesi Bassi), 12 febbraio 2025 – Undecisamente sottotono cade a Rotterdam nell’andata del playoff che mette in palio un posto agli ottavi di Champions League. Alè bastato il gol realizzato dopo appena 3’ e con la complicità di Mike Maignan da Paixao, vera e propria spina nel fianco del(il brasiliano ha scheggiato anche la traversa al 37’) in un primo tempo dominato e dell’energia degli olandesi che hanno dominato sul piano dell’intensità e dell’energia i rossoneri, i quali, nonostante lo schieramento con Leao, Joao Felix e Pulisic alle spalle dell’ex di serata Gimenez, non è riuscito a pungere. I quattro tenori rossoneri hanno infatti mostrato che l’intesa è ancora tutta da trovare così come il giusto equilibrio per evitare di esporre la retroguardia alle ripartenze avversarie che anche questa sera sono state piuttosto velenose.