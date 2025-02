Sport.quotidiano.net - Feyenoord-Milan 1-0, papera di Maignan e Diavolo senza fiammate: così si fa dura

o, 12 febbraio 2025 – Torna l'incubo montagne russe. Torna ilversione leggera: troppo leggera al cospetto dei ruggiti del, nella pioggia e nel freddo del De Kuip. Clima rovente, invece, in campo. Ma a scaldarsi sono soprattutto i biancorossi. E subito, grazie al guizzo di Paixao e alladi: 1-0 dopo tre giri d'orologio. Ci sarebbe tutto il tempo per rialzarsi, ma i rossoneri annegano al cospetto del ritmo olandese: fiondate sugli esterni e raddoppi costanti, mai letti adeguatamente dalla fase difensiva della squadra di Conceiçao. L'attesa era tutta per i fantastici quattro: Leao, Joao Felix, Pulisic e soprattutto l'ex Gimenez, protagonista proprio qui fino a meno di due settimane fa. 16 gol stagionali che i tifosi non hanno dimenticato, applaudendolo quando è uscito di scena.