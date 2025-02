Internews24.com - Feyenoord Milan 1-0, delusione Conceicao all’andata dei playoff: sfuma il derby con l’Inter agli ottavi?

di Redazione1-0,deidi Champions League:ilcon? La situazioneFinisce qui. Giornata negativa per le italiane impegnate neidi Champions League: dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Bruges per 2 ad 1 con quel calcio di rigore tanto discusso assegnato ai belgi nei minuti di recupero, cadono anche i rossoneri per 1 a 0. Si complica così il loro cammino nella massima competizione europea. A decidere il match è la rete di Igor Paixao su errore di Maignan dopo pochi minuti di gara. Nonostanteavesse schierato dal 1? tutto l’arsenale offensivo di cui è a disposizione, vale a dire Pulisic, Joao Felix, Leao e Gimenez, i rossoneri non sono riusciti a ribaltare il risultato e hanno anzi rischiato di subire più di una rete.