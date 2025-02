Spettacolo.periodicodaily.com - Festival di Sanremo 2025, Filling the Music Celebra 75 Anni di Storia Musicale

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

In occasione deldithe, il coro pop che ha conquistato il web, celebrerà i 75delcon un medley della durata di circa un’ora che riunisce i 75 ritornelli delle canzoni vincitrici deldal 1951 a oggi.Il corothee ildiIn vista deldi, il coro popthe, che ha già catturato l’attenzione del pubblico online, si prepara a festeggiare un traguardo significativo: i 75del. Questazione prenderà forma in un medley della durata di circa un’ora, che riunirà i 75 ritornelli delle canzoni vincitrici dal 1951 fino ad oggi.Performance Uniche nel Cuore diIl coro, composto da bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 15, si esibirà in diverse performance speciali venerdì 14 e sabato 15 febbraio.