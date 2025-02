Lanotiziagiornale.it - Festival di Sanremo 2025, come viene stabilito il vincitore e qual è il premio per chi vince

Ildiè pronto a tornare con il suo carico di emozioni, musica e, inevitabilmente, polemiche. Una delle principali novità di questa edizione riguarda il sistema di voto, modificato per garantire maggiore equilibrio tra il giudizio delle giurie e il voto del pubblico. Madecretato ildeldi? E cosa si aggiudica l’artista che conquista il primo posto? Scopriamolo nel dettaglio.Il sistema di voto deldiQuest’anno, il regolamento introduce un sistema di voto articolato, suddiviso in più fasi e con il coinvolgimento di tre giurie distinte:Televoto (pubblico da casa);Giuria della sala stampa, TV e web;Giuria delle radio.Eccosi svolgeranno le votazioni nelle diverse serate:Prima serata (martedì 4 febbraio): tutti i 29 cantanti in gara si esibiscono e vengono votati esclusivamente dalla giuria della sala stampa, TV e web.