Ferrero chiude il 2023 2024 con fatturato in crescita dell' 89% a 184 miliardi di euro

Il gruppo, attraverso la sua holdingInternational, ha chiuso l'eserciziocon unconsolidato di 18,4di, in aumento'8,9% rispetto al'anno precedente, proseguendo la strategia diguidata dal presidente esecutivo, Giovanni, ed eseguita dal ceo Lapo Civiletti. Il totale degli investimenti conto capitale nell'anno finanziario 23/24 ha registrato un aumento del 18%, raggiungendo i 958 milioni di, in particolare negli Stati Uniti, in Italia, in Germania e in Cile.