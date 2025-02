Fenomenology Street | la fotografia come cartografia dell’invisibile

Leggi su Ildenaro.it

L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale.di Redazione L’Occhio di Leone è tornato a Bologna in occasione di Artefiera e di Art City, il circuito metropolitano che accompagna la più longeva fiera di arte moderna e contemporanea di Italia, per incontrare una artista cara a questa rubrica, Anna Rosati che, nel 2025 propone una sorprendente novità. Difatti, in questo febbraio laPhoto Art Gallery un nuovo luogo deputato all’incontro trae Filosofia di cui più avanti chiederemo all’artista bolognese ed al gallerista, ha ospitato dal 6 al 16 la mostra, un progetto che intreccia la ricerca fotografica di Anna Rosati e Giorgio Pierbattista.