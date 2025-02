Dilei.it - Fedez, per cosa è indagato. Polemiche a Sanremo 2025

L’aria del Festival profuma di note, ma, come ogniche si rispetti, anche di polemica. Tra un brano e l’altro, a rubare la scena non è la musica, bensì le intercettazioni che vedonocoinvolto in conversazioni con esponenti della Curva Sud del Milan. Un’inchiesta che si incrocia con la criminalità organizzata e chesi ritrova a dover gestire suo malgrado., il nome che divide, è finito nuovamente nei tam-tam giornalistici (non è mai uscito in realtà), e non per la sua canzone Battito, che ha conquistato tuttavia molti. Ci sono delle intercettazioni che lo vedono in contatto con esponenti della Curva Sud del Milan. E mentre le rivelazioni si accumulano, Carlo Conti si aggrappa a un’unica certezza: non spetta a lui giudicare. “non è”, ripete, cercando di placare il fuoco delle domande.