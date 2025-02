Ilfattoquotidiano.it - “Fedez? Essere indagato non è una discriminante per eliminare qualcuno che non è stato condannato. Emis Killa ha deciso di ritirarsi, sta al singolo”: le parole di Carlo Conti

Che i rapporti trae il capo ultrà Luca Lucci siano stretti lo dicono le carte e non si parla solo di amicizia ma anche di affari ma, secondo la Procura di Milano, l’ex Ferragnez che non risulta minimamentenell’indagine della Direzione distrettuale antimafia sulla curva Sud del Milan. E questa mattina durante la conferenza stampa sanremese, a domanda precisa sull’ammissione in gara del rapper,ha risposto: “Per quanto mi riguarda non è. Per fortuna sono un direttore artistico, non un giudice“. E ancora: “Io sono un garantista per quanto riguarda qualsiasi tipo di processo. Per me esiste, ed è fondamentale, la presunzione di innocenza. Dopo di che, se c’è un avviso di garanzia, è giusto, in altri casi sono scelte personali. L’azienda mi ha chiesto di scegliere delle canzoni, rappresentative del mondo musicale e ho scelto queste“.