Europa.today.it - Fedez e il rapporto con gli ultrà del Milan. Conti: "Io mi occupo di canzoni, non faccio il giudice"

Leggi su Europa.today.it

Durante la conferenza stampa di Sanremo 2025 di giovedì 13 febbraio, è stata sollevata la questione sulle intercettazioni tra- in gara al Festival - e Luca Lucci, capo degli ultras delarrestato per narcotraffico in merito all’inchiesta 'doppia curva' e alle intercettazioni uscite.