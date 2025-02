Ilrestodelcarlino.it - Federvolley, Umberto Suprani a capo del comitato provinciale

è il nuovo presidente deldella. Commissariato da dicembre 2023 (il fiorentino Elio Sità, prossimo vicepresidente federale, era subentrato a Emanuele Monduzzi, in carica dal 2021, per decisione del Consiglio federale), ilravennate avrà dunque un futuro. È stato dunque scongiurato l’accorpamento (e la conseguente scomparsa) di un pezzo di storia del volley. In quel fatidico marzo del 1946, c’era infatti anche la Robur Ravenna fra le 13 società che costituirono la Federazione Italiana Pallavolo, sviluppatasi poi a livello territoriale coi comitati periferici., ex arbitro internazionale fino al ’97, poi commissario arbitrale internazionale fino al 2015, ha raccolto per spirito di servizio l’accorato invito alla candidatura da parte del presidente federale Giuseppe Manfredi, tornando di fatto alle origini.